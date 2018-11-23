Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul Ankara İzmir için sağanak yağış ve kar uyarısı geldi mi? Türkiye'de yurt geneli hava durumu nasıl? Kar yağışları ne zaman başlayacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonu havaların yurt genelinde açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor. İşte hafta sonu Meteoroloji'den son dakika İstanbul Ankara İzmir için sağanak yağış ve kar uyarısı ile ilgili detaylar

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Isparta ile Antalya'nın batı kesimleri dışında), Doğu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)

23 Kasım 2018 Cuma hava durumu:





24 Kasım 2018 Cumartesi hava durumu:





25 Kasım 2018 Pazar hava durumu:

26 Kasım 2018 Pazartesi hava durumu:

27 Kasım 2018 Salı hava durumu:

HAFTA SONU HAVA AÇIK

10 gün boyunca kışı yaşayan Türkiye'yi hafta sonu açık ve yer yer güneşli bir hava bekliyor. Uzmanlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli havaya aldanılmaması gerektiği konusunda da vatandaşa uyarıda bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 10



İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16



Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20



Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10



Antalya: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile zamanla doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Isparta ile Antalya'nın batı kesimleri dışında), Doğu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 10°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 12°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 7°C



Çok bulutlu

SAKARYA °C, 10°C



Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Denizli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Antalya'nın batı kesimleri dışında diğer yerlerin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C



Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile zamanla doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C



Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile sabah ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu,

CANKIRI °C, 10°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu,

ESKISEHIR °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, sabah ilk saatler bölge geneli ile zamanla kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C



Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 10°C



Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 13°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genel olarak yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.

KARS °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

DENİZLERDE HAVA



Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde batısı 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga:0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıkları 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Güney Ege açıkları yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.