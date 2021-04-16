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Yaşam

Hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Antalya Konyaaltı Sahili, koranavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak hafta sonu kısıtlaması öncesi, renkli görüntülere sahne oldu.

DHA16 Nisan 2021 Cuma 14:48 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 14:48
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Antalya'daki açık hava alanları, 58 saat sürecek hafta sonu kısıtlaması öncesi vatandaşların akınına uğradı. Belirli saatlerde sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler sahil şeridine akın etti. Turistlerin denize girip güneşlendiği sahilde, yerli halk ise yürüyüş yaptı. Güneşli havanın tadını çıkaranlar arasında çocuklar da yer aldı.

Sahil boyunca balon satmak için yürüyüş yapan baloncular da göze çarptı. 3 yıldır balon satarak geçimini sağladığını belirten Abdurrahman Karaçalı, "Pandemi nedeniyle ailelerin çocuklarını sahile getirdiği zamanlarda buraya geliyorum. Çocuklar balonlara bayılıyor. Burası çok büyük bir alan, her yere yetişmem zor oluyor fakat yürüyebildiğim kadar yürümeye ve balon satmaya çalışıyorum" dedi.

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