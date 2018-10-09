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Hakkari'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçunun engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 Ekim'de saat 04.00 sıralarında Yüksekova ilçesi Sarıyıldız Mahallesi'nde bulunan boş bir ahırda yapılan aramada 10'u Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu olmak üzere 13 yasa dışı göçmen yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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