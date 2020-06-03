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Yaşam

Hakkari'de 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 15 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 22:15 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 22:15
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, dün kent girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada koltuk bölümüne gizlenmiş 15 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

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