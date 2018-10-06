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Hakkari'de 1,5 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir otomobilde 1 kilo 500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

  • DHA
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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Ekim Perşembe günü Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 1 kilo 500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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