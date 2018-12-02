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Hakkari'de 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapandı.

  • DHA
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Hakkari'de dün sabah saatlerinde başlayıp, gece aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 24 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

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