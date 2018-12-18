Hakkari'de 33 köy ile 73 mezra yolu ulaşıma kapandı

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde 5 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 28 köy ve 60 mezra olmak üzere 33 köy ve 73 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.