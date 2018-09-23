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Hakkari’de 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği 'Cadı' ile yapılan aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 Eylül'de il merkezindeki Depin Polis Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı. Polis ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine 33 plakalı bir tır durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ‘Cadı’nın tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada, değişik yerlerde toplam daralı ağırlığı 56 kilo 240 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. 
 

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