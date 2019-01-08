Hakkari'de 73 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yüksekova ilçesi Kazan köyü yolunda dün durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 kilo 600 gram eroin, tabanca (7,65 mm) ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.