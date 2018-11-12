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Hakkari’de çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari’de yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5 ile 12 Kasım 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 500 paket sigara, 821 litre akaryakıt, 100 karton boş makaron ve sahte olduğu değerlendirilen 3 adet pasaport ele geçirilmiştir. 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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