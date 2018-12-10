Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 636 paket sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 adet saat ve 1 adet telefon ele geçirilmiş olup; 9 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.