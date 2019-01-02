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Hakkari'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek rakımlı köy ve yaylalarda yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

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İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kentteki yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kadıköy'ün yüksek rakımlı yaylarına çıkan yollarda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.

Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.

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