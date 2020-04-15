Hakkari'de koruma altındaki Nehil Sazlığı'nda çok sayıda kuş telef oldu

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 21:05

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyü yakınlarındaki sazlıkta çok sayıda balıkçıl kuşunun telef olması yetkilileri hareket geçirdi.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Ekipleri, onlarca kuşun telef olduğunu tespit etti.

Doğa Koruma Milli Parklar Yüksekova Şube Şefi Erhan Konür, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıl kuşlarının telef olduğu ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini söyledi.

Gerekli incelemeleri yaparak numune alıp Van'a göndereceklerini belirten Konür, 'Bunların neden ve nasıl telef olduğunu bilmek istiyoruz . Zirai ilaç kullanımı olabilir, sudan zehirlenmiş olabilirler. Bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yapıp numune alarak Van Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne göndereceğiz. Kurum olarak da takipçisi olacağız.' dedi.