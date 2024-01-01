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Yaşam

Hakkari'de peş peşe meydana gelen depremlerde 28 ev ve 1 ahırda hasar oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlakların oluştuğu tespit edildi.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 03:13 - Güncelleme:
Hakkari'de peş peşe meydana gelen depremlerde 28 ev ve 1 ahırda hasar oluştu
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Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamlığına giderek İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, ilgili kurum amirlerinden depremin meydana getirdiği tahribat ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, Yüksekova merkezli meydana gelen 3,5, 4,4 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ivedi şekilde saha taramasının yapıldığını belirtti.

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarlar sonucu bölgeye hasar tespit ekiplerinin yönlendirildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılan tarama sonucunda genel hayata olumsuz yönde etki edebilecek bir tespit bulunmamakla birlikte gelen ihbarlar sonucunda 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edilmiş olup, bu çatlaklar için hasar tespit komisyonu görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olası bir artçı deprem nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ivedilikle çalışmakta, vatandaşlarımız için gerekli bildirimler ve tedbirler alınacaktır." diye konuştu.

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