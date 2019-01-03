Hakkari'de yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi
Hakkari kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
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