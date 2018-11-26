Revnak Eylül Sarı (14), Şennur Kartal (16) ve kardeş olan Havin (14) ile Berivan Kartal (16) katıldıkları kayaklı koşu müsabakalarında dereceye girmeyi başardı. Kayak takımında haftada 6 gün antrenman yaparak azimleriyle dikkati çeken Hakkari’nin “altın kızları” uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Revnak Eylül, Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi Final Yarışması’nda, Berivan, Kayaklı Koşu Okullararası Türkiye Şampiyonası’nda, Havin, K2 Lig Eleme Yarışması’nda ve Şennur Kayaklı da Koşu A Grubu Minikler Yarışması’nda birincilik elde ettiler. Kayak Milli Takımı Antrenörü Bayram Ören, bölgede kayaklı koşunun 1980’li yıllarda başladığını, ilçede bu branşta daha önce sadece erkeklerin yer aldığını ancak artık kızlarında bu alanda var olduğunu söylüyor.