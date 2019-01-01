Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesi sonucu kapandı
Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.
- AA
Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.