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Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesi sonucu kapandı

Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.

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Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

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