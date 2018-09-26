Haliç Metro Köprüsü altında bir aylık olduğu düşünülen cansız beden çıktı

Olay, 00.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve deniz polisi sevk edildi.

Olay yerine gelen deniz polisi su yüzeyinde bulunan cansız bedeni çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin 26 yaşındaki S.B.’ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda S.B.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.