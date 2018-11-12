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Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapanacak

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece bir süre yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği bu gece saat 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

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