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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

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 Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat K. idaresindeki 10 AAN 03 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Olgun K. yönetimindeki 41 J 4213 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Murat K. ve ismi öğrenilemeyen eşi ve yaşları 18’den küçük olan iki çocuk yaralanırken halk otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, halk otobüsü sürücüsü Olgun K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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