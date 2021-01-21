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Yaşam

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü Muhammet Küçükçelik (57), hayatını kaybetti. Küçükçelik'in cansız bedeni, morga götürüldü.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:14
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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Küçükçelik, kullandığı 07 AU 0177 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Refüjde güçlükle duran Küçükçelik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Küçükçelik'in hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammet Küçükçelik'in kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükçelik'in cansız bedeni, morga götürüldü.

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