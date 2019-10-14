Halkalı'da 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı
İstanbul Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
Halkalı'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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