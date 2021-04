Hamile eşini bırakıp çobanlık yapmak için gitti bıraktığı not sağlıkçıları duygulandırdı

DHA 09 Nisan 2021 Cuma 12:39 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 12:39

Irak sınırındaki Derecik ilçesinden 5 yıl önce eşi Nurcan ve kızı Edanur'u alarak Yüksekova ilçe merkezine yerleşen ilkokul mezunu Abbas Derer, kış aylarında ailesinin geçimini apartmanlarda kalorifer işçiliği, yaz aylarında ise çobanlık yaparak sağlamaya başladı. Derer, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte de 8 aylık hamile olan eşi ve kızını ilçede bırakarak çobanlık yapmak için ilçenin Esendere beldesine gitti. Yanında olduğu süre içerisinde eşini düzenli olarak aile sağlık merkezine götüren Derer, çalışmak için ilçeden ayrılmak zorunda kalınca, 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki görevli ebe ve sağlık çalışanlarına vermesi için eşine bir not yazdı. Okur yazar olmayan eşi Nurcan, son kontrolüne gidince notu, aile merkezindeki sağlık çalışanlarına uzattı. Notu, alan çalışanlarına duygusal anlar yaşadı.

'TEKRAR TEKRAR OKUMAK İSTEDİM'

Sağlık görevlileri, Nurcan Derer ile yakından ilgilenip, kontrolünü yaptı. Notu yazan Abbas Derer'i de çobanlık yaptığı kırsal bölgede ziyaret eden sağılk çalışanlar, eşini yine yakından takip edecekleri sözünü verdi. Aile sağlık merkezinde görevli ebe Hale Genç, "Nurcan Hanımı da diğer gebelerimizde olduğu gibi rutin kontrollerini yaptık. Tansiyonuna ve kilosuna baktık. Bir şikâyeti var mı diye sorduk. O sırada bize bir not uzattı. Arkadaşımla birlikte şaşkınlık içersinde kaldık. Okuyunca da çok duygulandık. Notta kendisini tanıtmış. Ben çobanlığa gitmek mecburiyetindeyim. 'Çocuklarım size emanet' diye yazmış. Bu notu okuduktan sonra o kadar duygu karmaşası yaşadım ki şaşkınlık ve mutluluk hissettim. Notu tekrar tekrar okumak istedim. Eşini bize emanet ettiği notun ardından biz de köye gidip kendiSİ ile görüştük ve merak etmemesini istedik "dedi.

'EŞİM VE DOĞACAK OĞLUM EMİN ELLERDE'

Sağlık görevlisi Nazmi Toktamış da, Nurcan Derer'in doğumuna kadar her türlü destekte bulunacaklarını belirtt. Sağlık görevlilerinin ziyaretinden büyük mutluluk duydugunu belirten çoban Abbas Derer ise, ilçede yaşayan yakınları olmadığı için böyle bir not yazmaya karar verdiğini söyledi. Derer, "Çalışmak zorunda olduğum için eşimi bırakıp ilçeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu yüzden de böyle bir not yazmaya karar verdim. Yakından ilgileneceklerini biliyordum. ama yaptıkları ziyaret beni çok mutlu etti. Eşimin ve bir ay sonra dünyaya gelecek oğlumun artık emin ellerde olduğunu biliyorum" dedi.

ÇOBAN DEĞER'İN YAZDIĞI NOT

Çoban Abbas Derer'in sağlık çalışanlarına yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın sağlık çalışanlarımız ben çobanlığa gitmek zorundayım. O yüzden bu notu yazmak mecburiyetindeyim. Eşimi çok seviyorum. Eşimi sürekli kontrollere ben getiriyordum. Çobanlığa başladığım için eşimi önce Allah'a sonra siz değerli sağlık çalışanlarına emanet ediyorum. Eşimin kontrollerinin düzenli olması için yardımcı olcağınızdan kuşkum yoktur. İyi ki sizler gibi sağlık çalışanlarımız var. Siz bu notu okurken ben koyunları otlatır olacağım. Saygılarımla Allah sizi başımızdan eksik etmesin."