14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hamile kadına eşten ölümcül dayak

Eskişehir’de kocası tarafından öldüresiye dövülen 5 aylık hamile kadın yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık 7 yıldır S.A. ile evli olan 3 çocuk annesi Nezaket A, iddiaya göre yıllardır kocası tarafından şiddete maruz kaldı. 5 aylık hamile olan genç kadın, son olarak kocası S.A’nın öldüresiye dövmesi sonucu hastanelik oldu. Yoğun bakım ünitesinde, karnındaki bebeği ile ölüm kalım savaşı veren talihsiz kadının kolları, bacakları, burun ve vücudunun birçok yerinde kırık ve çatlaklar bulunuyor. Tüm vücudu alçıya alınan genç kadının ablaları Rahime Taş ve Yasemin Törü ise kardeşlerine şiddet uygulayan S.A’dan şikayetçi oldu. 

TANINMAZ HALDE

Abla Rahime Taş kardeşinin yaşadığı olayı anlatarak, “İlk kez yaşanan bir şiddet durumu söz konusu değil. Aynı zamanda istismar falan da var bunun içinde. Bu en son olay artık öldü sanıldığı için bütün aile fertlerinin korkmasından kaynaklı. Kocasının ailesi geldi, ‘Kızınızı öldüresiye dövdü, biz şikayetçi olduk. Gidin kızınıza sahip çıkın, bu kız tehdit altında’ dedi. Hastaneye gittiğimde hayatımın şokunu yaşadım, çünkü bir insan vahşeti değildi bu sanki bir ayı saldırmış gibiydi. Kız kardeşimin yüzü tanınmayacak haldeydi” dedi. 

ÇOCUK İSTİSMARI VAR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla yakından ilgilendiğini belirten Taş, “En büyüğü 6 en küçüğü bir buçuk yaşında 3 yeğenim var. Bu çocuklar tacize de uğradılar, istismara da uğradılar. Ben bunlar için de başvurularda bulundum. Sağ olsun güvenlik güçlerimiz, sosyal hizmetler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hepsi şu an devrede konuyla ilgileniyorlar. Bu da ihbar olarak kabul edilsin, kesinlikle benim kardeşim sağlıklı bir birey değil, asla çocuk yetiştirebilecek durumda değil ve ben kız kardeşimin eline o çocukların teslim edilmesini istemiyorum” diye konuştu. Öte yandan S.A, açılan kamu davası ile  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

'Terörle mücadelemiz 1 saniye bile hız kesmeyecektir'

'Terörle mücadelemiz 1 saniye bile hız kesmeyecektir'
 

POPÜLER HABERLER

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA