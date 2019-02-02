Hamile kadına eşten ölümcül dayak

Yaklaşık 7 yıldır S.A. ile evli olan 3 çocuk annesi Nezaket A, iddiaya göre yıllardır kocası tarafından şiddete maruz kaldı. 5 aylık hamile olan genç kadın, son olarak kocası S.A’nın öldüresiye dövmesi sonucu hastanelik oldu. Yoğun bakım ünitesinde, karnındaki bebeği ile ölüm kalım savaşı veren talihsiz kadının kolları, bacakları, burun ve vücudunun birçok yerinde kırık ve çatlaklar bulunuyor. Tüm vücudu alçıya alınan genç kadının ablaları Rahime Taş ve Yasemin Törü ise kardeşlerine şiddet uygulayan S.A’dan şikayetçi oldu.

TANINMAZ HALDE

Abla Rahime Taş kardeşinin yaşadığı olayı anlatarak, “İlk kez yaşanan bir şiddet durumu söz konusu değil. Aynı zamanda istismar falan da var bunun içinde. Bu en son olay artık öldü sanıldığı için bütün aile fertlerinin korkmasından kaynaklı. Kocasının ailesi geldi, ‘Kızınızı öldüresiye dövdü, biz şikayetçi olduk. Gidin kızınıza sahip çıkın, bu kız tehdit altında’ dedi. Hastaneye gittiğimde hayatımın şokunu yaşadım, çünkü bir insan vahşeti değildi bu sanki bir ayı saldırmış gibiydi. Kız kardeşimin yüzü tanınmayacak haldeydi” dedi.

ÇOCUK İSTİSMARI VAR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla yakından ilgilendiğini belirten Taş, “En büyüğü 6 en küçüğü bir buçuk yaşında 3 yeğenim var. Bu çocuklar tacize de uğradılar, istismara da uğradılar. Ben bunlar için de başvurularda bulundum. Sağ olsun güvenlik güçlerimiz, sosyal hizmetler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hepsi şu an devrede konuyla ilgileniyorlar. Bu da ihbar olarak kabul edilsin, kesinlikle benim kardeşim sağlıklı bir birey değil, asla çocuk yetiştirebilecek durumda değil ve ben kız kardeşimin eline o çocukların teslim edilmesini istemiyorum” diye konuştu. Öte yandan S.A, açılan kamu davası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.