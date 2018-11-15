Hamit Tuna, MHP belediye başkan adaylarının açıklanması ile birlikte merak edilen isimler arasında. Bizlerde Hamit Tuna kimdir nereli? MHP Mersin belediye başkan adayı Hamit Tuna kaç yaşında? Hamit Tuna evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hamit Tuna'nın biyografisi nedir? soruların yanıtları araştıran vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Yaklaşan 2019 Yerel Seçimleri öncesi MHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday gösterdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, başta Mersinliler olmak üzere pek çok kişi Hamit Tuna'nın kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte MHP Mersin belediye başkan adayı Hamit Tuna ile ilgili merak edilenler...

HAMİT TUNA KİMDİR?

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kim olduğu, MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının ardından merak konusu oldu. İşte, uzun yıllardır Toroslar ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Hamit Tuna hakkında merak edilen detaylar...



1961 Yılında Mersin Yalınayak Köyü’nde doğdu. İlkokulu Yalınayak Köyü’nde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü’nü tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nde öğretmenlik yaptı.



1985 yılında başlamış olduğum ticari hayatını devam ettirirken Lefke Avrupa Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu.





Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı. 1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.



İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı’nın ardından 1998-2000 yılları arasında İl Başkanlığı görevine geldi.



2002 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçildi ve 3 dönemdir Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.



Evli, iki çocuk ve bir torun sahibi.