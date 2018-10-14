'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı.
- AA
Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde vatandaşlara 2 ton hamsi dağıtıldı.
Bayrampaşa Yeni Kapalı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde hamsi pişirmek için seyyar ocaklar kuruldu.
Ayıklanan 2 ton hamsi, kızartılarak ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi.
Festivale katılanlar, hamsi ve helvadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Balık ekmek ikramının ardından, Karadeniz türküleri eşliğinde horon oynandı.
Festival, Karadenizli şarkıcıların verdiği konserle son buldu.
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