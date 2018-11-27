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Hamsi fiyatları 5 TL’ye kadar gerileyince vatandaş tezgahlara akın etti

Karadeniz’e açılan tekneler bugünlerde bol miktarda hamsi avlarken, bu durum tezgahlara olumlu şekilde yansıyor. Trabzon’da birkaç gün önce tezgahlarda kilosu 25 TL’den satılan hamsinin kilogram fiyatı 5 TL’ye kadar gerilerken, bu durumu fırsat bilen vatandaşlar balıkçı tezgahlarına koştu.

  • İHA
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Hamsinin kilosu tezgahlarda 5 -15 TL arasında değişirken vatandaşlarda bu durumdan oldukça memnun. Uzun bir zamanın ardından ilk kez 5 TL’ye hamsi aldıklarını belirten vatandaşlar sezonun böyle geçmesi dileğinde bulunurken balıkçılarda hamsinin ara ara bol çıktığını söylediler.
 
Balıkçılardan Mehmetcan  Örseloğlu, hamsinin önümüzdeki günlerde bol çıkacağını umut ettiklerini ifade ederek “Bugün hamsi bol inşallah. Bundan sonra yanar dağ gibi fışkırmaya başlayacak. Şu an vatandaşın talebi çok iyi. Fiyatlar 5 TL’den başlıyor, 15 TL’ye kadar çıkıyor. Hamsi ara ara kısım kısım bol oluyor. Bir gün bakıyorsun 25 TL, bir sonraki gün 5 TL. Ona göre tercih vatandaşa kalmış. Hamsi soğuk iklimi sevdiğinden dolayı sıcak yerden soğuk yerlere gidip geliyor. Hamsi önümüzdeki günlerde daha bol olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.
 
Vatandaşlarda hamsinin kilosunu 5 TL’den almanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtirken, sezonun bol geçmesi dileğinde bulundular.
 

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