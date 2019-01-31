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Hamsinin kilosu 15 liraya düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son günlerde etkili olan lodos ve yükselen hava sıcaklıkları hem tezgahlardaki balık çeşitliliğini artırdı, hem de fiyatlarda düşüşe neden oldu. Geçen hafta kilosu 30 liradan satılan hamsi, 15 liraya düştü.

  • DHA
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlardaki balık çeşitliliği artış gösterirken, fiyatlar da düştü. Geçtiğimiz haftalarda havaların soğuması, Marmara Denizi'nde yaşanan fırtınalar ve olumsuz hava koşullarından dolayı balıkçı tekneleri denize açılamamış ve avlanan balık miktarında düşüş olmuştu. Marmara Körfezi'nde 4 gündür etkisini sürdüren lodos ve gündüzleri 10 derecelere kadar yükselen hava sıcaklıkları balık tezgahlarını şenlendirdi. 

Geçen haftalarda kilosu 30 TL'ye kadar yükselen dar gelirlinin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin fiyatı 15 TL'ye kadar geriledi. Balıkçı Metin Çokgezenler, "Marmara Denizi'nde avlanan küçük boy hamsi, geçtiğimiz haftalarda 30 liradan satılıyordu. Bu hafta 15 liradan müşteri bulmakta. Karadeniz hamsisinin ise şimdilik tezgahlarda yer almamasının nedeni fiyatının çok yüksek olması. Vatandaşların en fazla tercih ettikleri balıkların başında hamsi, sardalya ve istavrit geliyor. Ancak bu balıkların da kilosu en az 15 liradan satılıyor. Balık fiyatları geçen seneye oranla, bu sene daha pahalı. Bu yüzden vatandaşların balık tüketimi de azaldı" dedi.

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