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Yaşam

Hapishaneden kaçan hükümlü yakalandı

Mersin'de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
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Mersin Cezaevinden geçen yıl firar eden ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü jandarma ekiplerince Mardin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Mersin-Tarsus Kapalı Cezaevinden 15 Ağustos 2020'de firar eden ve o tarihten bu yana aranan H.Ö'nün Yeşilli ilçesine geleceğini tespit etti.

Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı uygulamada yakalanan H.Ö. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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