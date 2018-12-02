Hasankeyf'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün akşam Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Hasankeyf yönüne giden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 63 F 1193 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslara taşınan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Berat Güneş, doktorlarn çabasına karşın kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca toprağa verilirken, tedavisi süren 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.