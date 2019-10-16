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Hasankeyf’teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor   

Hasankeyf’te bulunan kültürel mirasın korunması için şu ana kadar 6 eser baraj gölü alanından çıkarılırken, buradaki son eser Er-Rızk Camisi’nin de kaldırılmasına başlanıldı.

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Ağırlığı yaklaşık bin 700 ton olan caminin kaldırılması 3 aşamada gerçekleştirilecek. Kaldırma işlemlerinin 15 günde tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşme, Süleyman Han Camisi külliyesi, minaresi taşınmıştı. Er-Rızk Camisi’nin taşınacak bölümleri arasında minare, harim duvarı, taç kapı ve giriş bölümü yer alıyor. Taşınan eserlerdeki işlemlerin tamamlanmasıyla Hasankeyf’in ülkenin en güzel turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor. 

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