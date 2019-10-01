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Hasarlı okullar için misafirlik formülü

İstanbul’da 5.8’lik depremde 29 okul hasar gördü. Valilik bu kurumlarda eğitim alan öğrencilerin geçici süre devam edeceği okulların listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

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Megakentte meydana gelen 5.8’lik depremin ardından hasarlı okullarda eğitime ara verilmiş, binlerce öğrenci ve veli için merak dolu günler yaşanmıştı. Hasarlı okullarda kayıtlı bulunan öğrenciler, binalar depreme karşı güçlendirilinceye dek civar okullarda eğitim alacak. İstanbul Valiliğince, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulların belirlendiği ve velilere bildirildiği kaydedildi. 

BİNA YENİDEN YAPILSIN 

Hasarlı okullar ve geçici eğitimin verileceği okulların listesine bakanlığın resmi internet sitesi ‘http://www.istanbul.gov.tr’ üzerinden ulaşılabilecek. Öğrencileri misafir edecek okullarda da hazırlıklar başladı. 29 okuldan Bahçelievler’de ağır hasarlı tespit edilen Yenibosna Ortaokulu’nun yeni yapılan Piri Reis Anadolu Lisesi’ne taşınmasına karar verildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kısa süre önce yapımı tamamlanan Piri Reis Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim için hazırlıklara başladı. Okul baştan sona temizlenerek öğrencileri için hazır hale getiriliyor. Avcılar’ da ise az hasarlı Abdülkadir Uztürk Ortaokulu’na gelen öğrenci ve velilere, bitişikteki aynı ismi taşıyan ilkokulda ikili eğitim görecekleri bildirildi. 1 ay süreyle güçlendirme çalışması yapılacak ortaokulda çocukları eğitim gören veliler, binanın yıkılarak yenisinin yapılmasını istedi. 

İKİLİ EĞİTİM ÇÖZÜMÜ

Avcılar’daki az hasarlı Abdülkadir Uztürk Ortaokulu’na gelen öğrenci ve velilere, bitişikteki aynı ismi taşıyan ilkokulda ikili eğitim görecekleri bildirildi. Veliler ise okulun güçlendirilmesini değil yeniden yapılmasını talep ediyor.

Yangında tüpün patladığı an kamerada

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