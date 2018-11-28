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Hasımlarının evini basan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde husumetlilerinin evini basarak olay çıkaran ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akyazı Küçücek'te husumetlilerinin evini basarak olay çıkaran 10 şüpheli için Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Operasyonda V.Ç., İ.Ç., S.Ç., R.Ç., Y.Ç., E.C., S.A., S.Ç., Y.E.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan V.Ç., İ.Ç., S.Ç., R.Ç., Y.Ç. ve E.C. adliyeye sevk edildi. 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek', 'Mala Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından toplamda 6 şahıs tutuklandı. S.A. ve S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.E.Ç. ve S.Ç.'nin ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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