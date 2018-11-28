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Hasköy Sahili'nde kadın cesedi bulundu

Hasköy Sahili'nde balıkçılar denizin yüzeyinde sahile vurmuş bir kadın cesedi buldu. Darp ve kesik izine rastlanılmayan ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • İHA
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Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Hasköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balıkçılar denizin yüzeyinde sahile vurmuş bir kişiyi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, yüzeydeki kişiyi bota aldı. Karaya çıkartılan kişinin üzerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bunun üzerine çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve devamında savcının incelemelerinin ardından 50 yaşlarındaki kadının cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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