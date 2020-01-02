İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9577
  • EURO
    6,6842
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114615
Yaşam

Hasta olmamak için ''atom'' içiyorlar

Bursa’da bir aşçının 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı 'atom çorbası' tam bir şifa deposu.

IHA02.01.2020  09:51 - Güncelleme: 02.01.2020  09:51

Bursa’da çeşitli firmalarda 15 yıl müdürlük yaptıktan sonra kendi işini yapmaya karar veren Hüseyin Çavdar, çorba yapmayı öğrenmek için kolları sıvadı. 1,5 yıl bir ustanın yanında çıraklık yaparak 14 çeşit çorba yapmayı öğrendi. Öğrendiği bilgilerin üstüne kendi de bir şeyler katmak isteyen usta, 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı ve "atom" ismini verdiği çorbasını şifa niyetine satıyor. 


Kışın gripten korunmak isteyenler ve hasta olanlar bu çorbaya büyük rağbet gösteriyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen çorbayı 50 yaş üzerinde kalojen eksikliği olanlar, çocuk gelişimini hızlandırmak isteyenler, kırık ve çıktığı olanlar çok tercih ediyor. Gemlik ilçesinde bulunan çorbacı dükkanında 16 çeşit çorba pişiren ustanın çorbasını içmek için farklı şehirlerden insanlar geliyor.

Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu
FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu

FETÖ'nün gizli istihbarat üssü deşifre oldu

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Papa Francis o görüntü için özür diledi
Papa Francis o görüntü için özür diledi

Papa Francis o görüntü için özür diledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.