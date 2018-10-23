Hasta yanında röntgen filmi taşımayacak     

Böylece hekime giden hastalar yanlarında film taşımaktan kurtuldu. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye genelindeki hastaneler ve sağlık merkezleri tarafından oluşturulan medikal veri ve radyolojik görüntülerin arşivlenmesi, uzaktan incelenebilmesi ve raporlanabilmesinin “Teletıp” sistemiyle sağlandığını belirterek, sistemin tüm hastanelerde yaygınlaştırıldığını söyledi. Birinci, bu sayede hastaların tanıda kullanılmak üzere istenilen çeşitli filmleri yanlarında taşımalarına gerek kalmadığına dikkati çekti. Birinci, hangi sağlık kuruluşuna gidilirse gidilsin, hasta engel olmadığı sürece, hekimin elektronik imzasıyla radyolojik görüntülere ulaşabileceğini, ayrıca hastanın geçmişteki hastalıkları hakkında da bilgi edinilebildiğini söyledi. Bin 700’ün üzerinde sağlık tesisinin “Teletıp” sistemine entegre olduğu belirtildi.