Hasta yemeklerine barkod sistemi

Her gün 10 bin kişi için 40 farklı diyet programında çıkarılan yemekler, her hastaya kendisi için özel olarak seçilen içeriğin yer aldığı tepsilerde barkodlu denetim sistemi altında sunuluyor. Kişiye özel seçilen yemekler görevlilerce katlara götürüldükten sonra hastanın kolundaki tanıtım bilekliğinde bulunan ve tepside yer alan barkodların eşleşmesinin ardından teslim ediliyor. Barkod sistemi doğru diyet programının ilgili hastaya ulaşmasına imkan sağlarken, herhangi bir eşleşme hatasında uyarı veriyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yemek Hizmetleri Sorumlusu Muzaffer Fidan, “Hemşireler her hasta için istedikleri yemekleri sisteme giriyor. Buradaki amacımız doğru hastaya doğru diyeti vermek” dedi.