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Hastane tuvaletinde doğum yapıp, bebeğini çöpe attı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, M.Ç. (21), gittiği devlet hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, dünyaya getirdiği kız bebeği çöp kovasına attı. Temizlik görevlisinin bulduğu bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, M.Ç. ise polis ekiplerince evinden alınıp, tedavi için aynı hastaneye götürüldü.

  • DHA
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Olay, dün gece, Andırın Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin temizlik görevlisi, tuvalette duyduğu bebek sesi üzerine çöp kovasına baktı. Görevli, kovanın içinde yeni doğmuş bebek olduğunu gördü. Bebeği çöp kovasından çıkaran temizlik görevlisi, acil müdahale odasına götürdü. İlk müdahalesi yapılan kız bebek, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, bebeğin annesinin, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen M.Ç. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen M.Ç., polis ekiplerince evinden alınarak, hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede yeni doğum yaptığı olduğu belirlenen genç kadın, tedavisi için bebeğinin götürüldüğü hastaneye sevk edildi.
 
TORUNU OLDUĞUNU EVE POLİSLER GELİNCE ÖĞRENDİ
 
Tedavisi sürdürülen M.Ç.'nin, hamileliği süresince bol elbiseler giyip, karnına bezler bağlayarak, gebeliğini gizlediği ve gece doğum sancısı başlayınca da annesine karnının çok ağrıdığı yalanını söyleyerek, kendisini hastaneye götürmesini istediği öğrenildi. Hastaneye giden M.Ç.'nin, doktorun yazdığı ilacı kullanma bahanesiyle tuvalete girdiği ve burada doğum yaptığı belirlendi. Her şeyden habersiz olduğu anlaşılan anne, torunu olduğunu sabaha karşı polisler eve gelince öğrendi.
 
'BEBEĞİN BABASI ASKER' DEMİŞ
 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ç.'nin hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, bebeğinin babasının asker olduğunu söylediği; ancak ismini vermediği öğrenildi.
 

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