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Yaşam

Hastanedeki oğlunu ziyaret için yola çıkmıştı... Arabanın altında can verdi

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Çıkmaz (78), hayatını kaybetti.

DHA25 Mayıs 2021 Salı 11:47 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 11:47
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Özdemirbey Caddesi'nde pazar günü hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete gitmek için yola çıkan Mehmet Çıkmaz'a yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, Çıkmaz, çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çıkmaz, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet Çıkmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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