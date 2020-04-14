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Yaşam

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, 2 gün sonra bulundu

Denizli'de, 2 gün önce koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan ve hastaneden kaçan Emrehan K., bugün polis ekiplerince caddede yürürken bulundu. Emrehan K. yeniden hastaneye götürüldü.

DHA14 Nisan 2020 Salı 20:47 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 20:47
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Pazar günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Servergazi Devlet Hastanesi'ne giden Emrehan K. (23), koronavirüs şüphesi taşıdığı için izolasyon bölümünde tedaviye alındı. Akşam saatlerinde sağlık çalışanları, Emrehan K.'nin odasında olmadığını fark etti. Hatane genelinde yapılan arama çalışmasında Emrehan K.'ye ulaşılamayınca durum polise bildirildi. Polis, Emrehan K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu Emrehan K. bugün İstiklal Caddesi'nde bulundu. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Emrehan K.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Özel kıyafetli sağlık personeli, Emrehan K'yi ambulansa alıp, Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emrehan K.'ye hastanede koronavirüs testi yapıldığı, sonucu belirleninceye kadar izolasyon bölümünde kalacağı öğrenildi.

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