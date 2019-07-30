Olay saat 23.00 sıralarında Cabi Mahallesi İstiklal Caddesi Üniversite yolu üzerinde bulunan Dellazade Sokak’ta meydana geldi. Hiç evlenmeyen ve anne-babasının vefat ettiği günden bu yana yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Yüksel Beyoğlu isimli kadın kendine ait müstakil evde, “Ölüyorum, bayılıyorum, hastayım, yardım edin” şeklinde yüksek sesli bağırmaya başladı. Mahalleli kadının bir rahatsızlığı olduğunu düşünüp 112 Acil Müdahale ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi, polisin de çağrılmasıyla kapıyı açıp içeri girdi. Kendisine yardım etmek isteyen ekiplere direnen kadın, “Bayılıyorum, öleceğim” diye sızlanıp, inlemesine rağmen bir türlü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Mahalle halkının söylediklerine göre ambulansa binme ve doktora gitme fobisi olduğu öğrenilen kadın özel arabayla götürülme teklifini de geri çevirdi. Mahalle muhtarı da kadını ikna etmeye çalışırken yaşlı kadın bir türlü ikna olmadı. Mahallenin ayağa kalktığı olayda, kadın hastaneye gitmeyi kabul etmeyince görevliler olay yerinden ayrıldı.