Hatalı sürücüleri uyaran çocuğa bisiklet hediye edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamındaki yarışmada babası tarafından çekilen fotoğrafı ile dereceye giren 3 yaşındaki Kayra Arslan'a, bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamındaki yarışmada dereceye giren Arslan için Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların trafik eğitiminden geçirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Bakanlığın, tüm çocukları trafik polisi yapma konusunda gayret gösterdiğini anlatan Çorumluoğlu, şöyle devam etti:

"Kampanyada çocuğumuzun fotoğrafı da en çok beğeni alanlardan bir tanesi. Aslında trafik konusu sadece polisle idare edilecek bir konu değildir. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması, uyarması düzenli bir ülkede yaşamamız için olması gereken bir konudur. Avrupa'da görüyoruz, görevi olsun olmasın trafik konusunda herkes bir çaba harcıyor. İnşallah bu çocuklarımız büyüyecekler ve daha iyi bir Türkiye, daha akıcı bir trafik, daha az insanın öldüğü, kazanın olduğu bir Türkiye'ye çocuklarımız sayesinde kavuşacağız."

Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da 250 kişi arasında fotoğrafı en çok beğenilen 100 kişiye bisiklet hediye edildiğini belirterek, "Twitter adresine attığı resmi en fazla beğenilen 100 kişi arasına giren 3 yaşındaki Kayra Arslan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bisiklet hediye edilmiştir." dedi.

Baba Ufuk Arslan da oğlunun otomobilin arka koltuğunda otururken kırmızı düdük ile çektikleri fotoğrafın en çok beğenilen fotoğraf olmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, farkındalık oluşturmak adına bu yarışmaya katıldıklarını sözlerine ekledi.