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Yaşam

Hatay'da 18 kg esrar yakalandı

Hatay'da bir traktörün su tankerinde 18 kilogram esrar ele geçirildi.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:48 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:48
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir traktörün su tankerinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Altınözü'ndeki bir şahsın uyuşturucu taşıyacağına ilişkin istihbaratı üzerine çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Ekiplerin, tarlada bulunan şüpheliyi izlemeye aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplam 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilmiştir."

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