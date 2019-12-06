Hatay'da 20 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke ile dedektör ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.