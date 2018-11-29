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Hatay'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

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 Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede boş bir binaya baskın düzenledi. Aralarında çocukların da olduğu Suriyeli 34 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı. Düzensiz göçmenler güvenlik soruşturmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Suriyelileri kaçak yollardan Türkiye'ye geçirdikleri öne sürülen Suriye uyruklu 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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