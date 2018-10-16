Hatay'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti. Gözetim altına alınan ve Suriyeli olduğu belirlenen 35 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. Muhabir : Erdal TürkoğluYayınlayan : Duygu Can