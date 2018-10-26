Hatay'da 58 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- DHA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 58 bin 705 adet uyuşturucu hap ile bin 850 gram plaka esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.
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