Hatay'da 63 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şenköy ve Kışlak mahalleri kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 33 kişi güvenlik soruşturması için karakola götürüldü. Altınözü ilçesi Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 30 kişiyi yakaladı. Suriyeli olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.