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Hatay'da bir otomobilin zabıta aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin zabıta aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Sinan Polat idaresindeki 31 PBK 54 plakalı otomobil, Tayfur Sökmen Bulvarı civarında kontrolden çıkarak Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekibinin aracına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Polat ile araçta bulunan Tuncay Şeker yaralandı.

Kaza sonrası Polat ile Şeker, zabıta aracının şoförü Ali Kırat'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan arbedeye biber gazıyla müdahale etti.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, polisler eşliğinde ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölge bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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