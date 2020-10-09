Hatay'da çıkan orman yangın ilçelere sıçradı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.
Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.
Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ve bir antrepo sahası ile Arsuz ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.
Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz kara yolları kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.
Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.
Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam ediyor.
Yangından etkilenen alanlar drone ile havadan görüntülendi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verilirken, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin karadan müdahalesi havanın kararmasına rağmen devam ediyor.
Gül, yangına müdahalede bulunan vatandaşlara da teşekkür etti.
Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangınla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Yangının her yönüyle araştırıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların sürdüğü belirtildi.